Quai 21 : Boom Shaker – Maximum Rock’n’Roll, 14 juillet 2022, .

Quai 21 : Boom Shaker – Maximum Rock’n’Roll

2022-07-14 20:00:00 – 2022-07-14 01:00:00

Au coeur de Montignac – Lascaux, l’étage du restaurant bar terrasse Quai 21 devient un Boudoir à événements et spiritueux. Pour des moments de partage et de bon vivre, cet endroit est dédié à de chatoyantes et chamarrées soirées.

Bonne fête nationale Darlings!

Viens faire le Rock avec nous.

En extérieur ou en intérieur, avec un joli Concert de la Bande à Jo Pento :” Boom Shaker ”

Suivi d’un Dj set 70′ – 80′- 90′ dans la foulée.

A nos enfants de la batterie !

Au coeur de Montignac – Lascaux, l’étage du restaurant bar terrasse Quai 21 devient un Boudoir à événements et spiritueux. Pour des moments de partage et de bon vivre, cet endroit est dédié à de chatoyantes et chamarrées soirées.

Bonne fête nationale Darlings!

Viens faire le Rock avec nous.

En extérieur ou en intérieur, avec un joli Concert de la Bande à Jo Pento :” Boom Shaker ”

Suivi d’un Dj set 70′ – 80′- 90′ dans la foulée.

A nos enfants de la batterie !

Au coeur de Montignac – Lascaux, l’étage du restaurant bar terrasse Quai 21 devient un Boudoir à événements et spiritueux. Pour des moments de partage et de bon vivre, cet endroit est dédié à de chatoyantes et chamarrées soirées.

Bonne fête nationale Darlings!

Viens faire le Rock avec nous.

En extérieur ou en intérieur, avec un joli Concert de la Bande à Jo Pento :” Boom Shaker ”

Suivi d’un Dj set 70′ – 80′- 90′ dans la foulée.

A nos enfants de la batterie !

dernière mise à jour : 2022-05-04 par