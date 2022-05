Quai 21 : Alriyah et Dj Set Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Quai 21 : Alriyah et Dj Set Montignac

2022-06-11 20:00:00 – 2022-06-11 01:00:00

Montignac Dordogne Montignac Au coeur de Montignac – Lascaux, l’étage du restaurant bar terrasse Quai 21 devient un Boudoir à événements et spiritueux. Pour des moments de partage et de bon vivre, cet endroit est dédié à de chatoyantes et chamarrées soirées. Se déroule ce samedi un concert avec le Duo Alriyah – Rock Spatial Manouche.

Suivi d'un nouveau mix inspiré de notre dj résident.

+33 5 53 42 04 96

©https://www.facebook.com/Quai21Montignac

