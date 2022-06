QuadriParty : La Mue ! Mexico – London – Paris – Beauvais Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

QuadriParty : La Mue ! Mexico – London – Paris – Beauvais Beauvais, 1 juillet 2022, Beauvais.

22 Rue Saint-Pierre Beauvais

2022-07-01 18:00:00 – 2022-07-02 00:00:00

Oise Beauvais Soirée de clôture des expositions du Quadrilatère, dernière saison avant travaux ! Performances, rencontres avec les artistes, ateliers géants et Food truck dans le Jardin. Tout public

Entrée libre

Entrée libre

Beauvais

