Quadrilles et cercles artistiques à la cour de Napoléon Ier. Études autour de la figure de Jean-Etienne Despréaux, maître de ballet »

Organisateur des fêtes publiques sous le Consulat et l’Empire, maître à danser à l’Académie royale de musique, professeur de maintien au Conservatoire de Paris, chansonnier, dramaturge, et inventeur d’un système de notation de la danse et d’un « chronomètre musical », Jean Étienne Despréaux (1748-1820) constitue une figure majeure de la danse au passage du siècle, témoin et acteur des évolutions de la danse et du ballet entre les années 1790 et 1820. Si certains de ses ouvrages ont été publiés, de nombreux documents autographes, conservés dans le fonds André Jean Jacques Deshayes de la bibliothèque-musée de l’Opéra, restent aujourd’hui peu étudiés : cette journée entend prendre pour point de départ la figure de Jean-Étienne Despréaux pour analyser une période singulière qui voit évoluer le langage chorégraphique, les terminologies qui s’y rapportent et une esthétique dont l’histoire des représentations se fait aussi l’écho. Entre histoire de la danse, histoire de l’art, histoire politique et sociale, ces journées invitent aussi à penser plus précisément les relations entre artistes de différentes disciplines durant les premières décennies du xixe siècle. **En partenariat avec le Centre national de la danse et la Bibliothèque nationale de France.** **Comité d’organisation** Pauline Chevalier (INHA), Irène Feste (danseuse et chorégraphe) **Comité scientifique** Mathias Auclair (BnF), Laurent Barré (CN D), Pauline Chevalier (INHA), Françoise Dartois-Lapeyre (Sorbonne Université), Irène Feste (CN D), Thierry Laugée (Sorbonne-Université), Bruno Ligore (BnF), Patrick Taïeb (université Paul-Valéry Montpellier 3) **Programme de recherche** « Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques (XVe-XXIe siècle) » (domaine Histoire des disciplines et des techniques artistiques) _______ **Informations pratiques** Vendredi 26 novembre Grand auditorium de la BnF (site François Mitterrand)

Journée d’études

