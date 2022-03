Qu’a changé la pandémie de Covid-19 ? Collège des Bernardins, 4 avril 2022, Paris.

Qu’a changé la pandémie de Covid-19 ?

Collège des Bernardins, le lundi 4 avril à 20:00

De la capacité de prévoir aux évolutions sociétales Cette rencontre sera consacrée à l’après Covid en revenant sur l’épidémiologie de cette pandémie qui permet de modéliser et prévoir son évolution. Science nouvelle pour beaucoup de nos concitoyens, que le professeur Arnaud Fontanet de l’Institut Pasteur, a développée au cours de ces deux années en qualité de membre du Conseil Scientifique auprès du Président de la République. Monsieur Jean Viard, sociologue, directeur de Recherche au CNRS et auteur de nombreux ouvrages dont le plus récent « La révolution que l’on attendait est arrivée » développera son analyse et livrera ses prévisions sur les conséquences pour la ou les sociétés humaines dont la vie quotidienne a été ébranlée dans ce contexte de pandémie. La soirée sera animée par les professeurs Philippe Marteau et Olivier Goulet des Hôpitaux de Paris et de l’Université Paris-Centre. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/qua-change-la-pandemie-de-covid-19

Questions de médecine.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T20:00:00 2022-04-04T22:00:00