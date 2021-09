QONIAK Autre lieu, 25 septembre 2021, Genève.

Autre lieu, le samedi 25 septembre à 22:00

QONIAK c’est des paires de baffes en déluge, un engagement absolu, une idée haute de la liberté que le duo traduit sur scène par ses dialogues télépathiques, ses riffs barbelés et ses chocs telluriques. On en sort rincé et requinqué. Avec “MUTATIO” paru chez Hummus Records, Vincent et Lionel lustrent à nouveau leur arsenal pour, où l’on voudra le feu, s’en retourner sur les routes célébrer l’envie et l’instinct. Extrait: [https://www.youtube.com/watch?v=1mGJDtNmML8](https://www.youtube.com/watch?v=1mGJDtNmML8) Lionel Friedli, batterie Vincent Membrez, claviers

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

