Samedi 30 septembre, Quartier Jeunes – QJ vous propose une journée spéciale sur le thème de l’engagement et fêtera par la même occasion ses 2 ans ! De nombreux jeunes engagé·es vous propose une offre d’activités riche, diverse et gratuite, ouverte à toutes et

programme : village

associatif de l’engagement ; concert de jeunes artistes jeunes émergent·e·s ;

agora Jeunesse (débats et animations) ;

temps festif… Cette journée sera l’occasion de

participer à des débats, découvrir différentes formes d’engagement, rencontrer

des associations de jeunes et de partenaires engagé·es, participer à de

nombreuses animations, et se divertir, grâce à une scène prometteuse composée

de jeunes artistes. En

espérant vous y voir nombreux·ses, nous vous donnons rendez-vous samedi

30 septembre dès 11h ! QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

