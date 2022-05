Qi Gong, Tai Chi Chuan et Yoga Association Autan Pour Soi,Marssac Marssac-sur-Tarn Catégories d’évènement: Marssac-sur-Tarn

L’association “Autan Pour Soi” de Marssac, est heureuse de vous proposer pendant le mois des arts énergétiques des cours d’essai gratuits de ses différents cours. Qi Gong/Yoga ou Hatha Yoga avec Martine 0689498416 mardi soir, mercredi matin et jeudi soir Tai Chi Chuan avec Sylvie 0787871760 jeudi après midi Hatha Yoga avec Christine 0624608132 lundi matin et samedi matin

