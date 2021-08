Orleans maison des arts martiaux Loiret, Orléans QI GONG SANTE maison des arts martiaux Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

QI GONG SANTE maison des arts martiaux, 10 septembre 2021, Orleans. QI GONG SANTE

du vendredi 10 septembre au vendredi 24 juin 2022 à maison des arts martiaux

Le QI GONG, partie intégrante de la Médecine Traditionnelle Chinoise, est un art martial interne qui permet par la détente, le souffle, la fluidité, d’harmoniser l’Energie. PERMET DE VIEILLIR EN BONNE SANTE Durant le mois de juin, les cours ont lieu en extérieur

112.40€ jusqu’à fin juin

art martial interne qui permet par la détente, le souffle, la fluidité, d’harmoniser l’Energie. maison des arts martiaux 28 allée pierre chevalier Orléans Orleans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T10:30:00 2021-09-10T11:00:00;2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T11:00:00;2021-09-24T10:30:00 2021-09-24T11:00:00;2021-10-01T10:30:00 2021-10-01T11:00:00;2021-10-08T10:30:00 2021-10-08T11:00:00;2021-10-15T10:30:00 2021-10-15T11:00:00;2021-10-22T10:30:00 2021-10-22T11:00:00;2021-10-29T10:30:00 2021-10-29T11:00:00;2021-11-05T10:30:00 2021-11-05T11:00:00;2021-11-12T10:30:00 2021-11-12T11:00:00;2021-11-19T10:30:00 2021-11-19T11:00:00;2021-11-26T10:30:00 2021-11-26T11:00:00;2021-12-03T10:30:00 2021-12-03T11:00:00;2021-12-10T10:30:00 2021-12-10T11:00:00;2021-12-17T10:30:00 2021-12-17T11:00:00;2021-12-24T10:30:00 2021-12-24T11:00:00;2021-12-31T10:30:00 2021-12-31T11:00:00;2022-01-07T10:30:00 2022-01-07T11:00:00;2022-01-14T10:30:00 2022-01-14T11:00:00;2022-01-21T10:30:00 2022-01-21T11:00:00;2022-01-28T10:30:00 2022-01-28T11:00:00;2022-02-04T10:30:00 2022-02-04T11:00:00;2022-02-11T10:30:00 2022-02-11T11:00:00;2022-02-18T10:30:00 2022-02-18T11:00:00;2022-02-25T10:30:00 2022-02-25T11:00:00;2022-03-04T10:30:00 2022-03-04T11:00:00;2022-03-11T10:30:00 2022-03-11T11:00:00;2022-03-18T10:30:00 2022-03-18T11:00:00;2022-03-25T10:30:00 2022-03-25T11:00:00;2022-04-01T10:30:00 2022-04-01T11:00:00;2022-04-08T10:30:00 2022-04-08T11:00:00;2022-04-15T10:30:00 2022-04-15T11:00:00;2022-04-22T10:30:00 2022-04-22T11:00:00;2022-04-29T10:30:00 2022-04-29T11:00:00;2022-05-06T10:30:00 2022-05-06T11:00:00;2022-05-13T10:30:00 2022-05-13T11:00:00;2022-05-20T10:30:00 2022-05-20T11:00:00;2022-05-27T10:30:00 2022-05-27T11:00:00;2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T11:00:00;2022-06-10T10:30:00 2022-06-10T11:00:00;2022-06-17T10:30:00 2022-06-17T11:00:00;2022-06-24T10:30:00 2022-06-24T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu maison des arts martiaux Adresse 28 allée pierre chevalier Orléans Ville Orleans lieuville maison des arts martiaux Orleans