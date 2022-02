Qi Gong Saisonnier Habas, 13 juillet 2022, Habas.

Harmoniser son énergie à la saison -Les danses des 5 animaux – Les 5 dynamiques.

C’est au célèbre médecin Hua Tuo, qui vécut au deuxième siècle (145-208) de notre ère, que nous devons le premier Qi Gong.

Il composa un enchaînement gestuel fondé sur l’imitation des animaux emblématiques des 5 dynamismes de l’univers : le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l’Eau. Il l’appela : Wu Qing Xi » – le jeu des cinq animaux. Cette véritable kinésithérapie (étymologiquement : soin par le mouvement) comprenait des attitudes rappelant celle du Tigre, du Cerf, de l’Ours, de la Grue et du Singe. Elle stimulait ainsi les cinq organes internes qui entrent en résonance avec eux : le Foie, le Cœur, la Rate, le Poumon et les Reins.

