Qi gong, les bases nécessaires, 22 juillet 2022, .

Qi gong, les bases nécessaires

2022-07-22 – 2022-07-22

Ce stage concentre les informations et expériences pratiques aptes à créer une base solide pour l’apprentissage du Qi gong.

Vous y découvrirez l’art de se relaxer, identifierez vos centres énergétiques, votre spatialité corporelle, et aborderez différentes formes de Qi gong pour fluidifier vos mouvements et votre mobilité articulaire.

L’espace naturel et la pratique en extérieur vous donnera l’énergie nécessaire et le calme mental pour mener à bien un changement positif dans votre vie.

Vous y découvrirez l’art de se relaxer, identifierez vos centres énergétiques, votre spatialité corporelle, et aborderez différentes formes de Qi gong pour fluidifier vos mouvements et votre mobilité articulaire.

Ce stage concentre les informations et expériences pratiques aptes à créer une base solide pour l’apprentissage du Qi gong.

Vous y découvrirez l’art de se relaxer, identifierez vos centres énergétiques, votre spatialité corporelle, et aborderez différentes formes de Qi gong pour fluidifier vos mouvements et votre mobilité articulaire.

L’espace naturel et la pratique en extérieur vous donnera l’énergie nécessaire et le calme mental pour mener à bien un changement positif dans votre vie.

dernière mise à jour : 2021-09-03 par