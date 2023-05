Qi Gong – gymnastique chinoise Jardin 21, 11 mai 2023, Paris.

Du jeudi 11 mai 2023 au jeudi 25 mai 2023 :

jeudi

de 18h30 à 19h45

.Tout public. payant

Tous les jeudis de mai, le Jardin21 organise des cours de Qi gong. La gymnastique traditionnelle chinoise et pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.

Jardin21, la friche végétale et culturelle située dans le Parc de la Villette, au bord du canal de l’Ourcq réouvre du 4 mai au 30 septembre 2023 ! Créé en 2018, le Jardin21 propose chaque été des événements autour de son potager : des ateliers de jardinage, des cours de sport, des événements jeune public comme des chasses au trésor, des open air avec des collectifs de musiques électroniques, des marchés d’artisans, de créateur·ices et de seconde main, ou encore des concerts. Ouvert du mercredi au dimanche, le lieu dispose aussi d’un restaurant et de plusieurs bars.

Tous les jeudis, du 11 au 25 mai, le Jardin21 vous propose un cours de Qi gong, une gymnastique traditionnelle chinoise.

Tarifs et inscription via ce lien

Jardin 21 2/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Contact : https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej1u7ndwA72Jf2dSrVFVKx9UlBruO9BRGhcwBssZ3pRBvejA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

©Jardin21