du lundi 2 mai au samedi 21 mai à Centre Sportif du Bon Pasteur

Dans le cadre du “Mois des arts énergétiques” notre association, “Yin Yang Alsace-Chine”, propose des cours de Qi gong et de Tai chi, ouverts tout public. Les cours de Qi gong auront lieu les lundis – 2, 9,16 mai de 10h à 11h15 et de 16h45 à 18h au Centre Sportif du Bon Pasteur (12, rue Jean-Sébastien Bach). Les cours de Tai-chi auront lieu les samedis matin – 7, 14, 21 mai de 10h à 11h30, au Gymnase Louvois (15, rue de Louvois). A bientôt !

Ouvert à tout public

Venez faire du Qi Gong et de Tai chi avec nous – l’association “Yin Yang Alsace-Chine” ! Centre Sportif du Bon Pasteur 12, Jean-Sébastien Bach Strasbourg Quartier des 15 Bas-Rhin

