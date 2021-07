Qi Gong et méditation Plouescat, 10 août 2021, Plouescat.

Qi Gong et méditation 2021-08-10 – 2021-08-10

Plouescat Finistère Plouescat

Se ressourcer, se détendre, lâcher prise…technique d’apaisement du corps et de l’esprit.

Atelier découverte 1h : 10€

Atelier pratique 2h : 20€

matin ou après-midi et selon météo.

Lieu : Plouescat, à la pointe de Pen an Théven, pratique à l’extérieur avec la nature et ses éléments. Accessible à tous à partir de 16 ans. Nombre de places limité à 10.

Renseignement et inscriptions par téléphone.

Ateliers animés par Luc Vang, instructeur de Qi Gong (art énergétique chinois) et de méditation de pleine conscience/certifié programme MBSR par IMA France. CPQ Animateur de loisir sportif.

sevesbienetre@gmail.com +33 6 62 18 30 32

Se ressourcer, se détendre, lâcher prise…technique d’apaisement du corps et de l’esprit.

Atelier découverte 1h : 10€

Atelier pratique 2h : 20€

matin ou après-midi et selon météo.

Lieu : Plouescat, à la pointe de Pen an Théven, pratique à l’extérieur avec la nature et ses éléments. Accessible à tous à partir de 16 ans. Nombre de places limité à 10.

Renseignement et inscriptions par téléphone.

Ateliers animés par Luc Vang, instructeur de Qi Gong (art énergétique chinois) et de méditation de pleine conscience/certifié programme MBSR par IMA France. CPQ Animateur de loisir sportif.

dernière mise à jour : 2021-07-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX