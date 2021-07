Qi gong et méditation de pleine conscience. Plouescat, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Plouescat.

Qi gong et méditation de pleine conscience. 2021-07-11 – 2021-07-11

Plouescat Finistère Plouescat

D-Stress et vitalité : Qi gong et méditation de pleine conscience. Séance de pratique en bord de mer de 2h à la

Pointe de Pen An Theven. Rdv au parking près du camping Tohapi, « la Baie de Kernic ».

Cours dispensés par Luc Vang, instructeur de Qi gong (art énergétique chinois) et de méditation de pleine conscience. CQP Animateur de loisir sportif.

Renseignements et réservation par téléphone.

+33 6 62 18 30 32

D-Stress et vitalité : Qi gong et méditation de pleine conscience. Séance de pratique en bord de mer de 2h à la

Pointe de Pen An Theven. Rdv au parking près du camping Tohapi, « la Baie de Kernic ».

Cours dispensés par Luc Vang, instructeur de Qi gong (art énergétique chinois) et de méditation de pleine conscience. CQP Animateur de loisir sportif.

Renseignements et réservation par téléphone.

dernière mise à jour : 2021-07-01 par