Qi-gong en pleine nature Villers-Cotterêts, 2 juillet 2022, Villers-Cotterêts.

Qi-gong en pleine nature Villers-Cotterêts

2022-07-02 – 2022-07-02

Villers-Cotterêts Aisne

13.5 13.5 Initiez-vous au Qi-gong en plein cœur de la forêt de Retz. Au milieu des grands hêtres, suivez Serge pour pratiquer cet art énergétique traditionnel chinois qui associe mouvements lents, étirements doux et respiration fluide. Vous sentirez instantanément les tensions du corps et de l’esprit se libérer. À partir de 15 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

Initiez-vous au Qi-gong en plein cœur de la forêt de Retz. Au milieu des grands hêtres, suivez Serge pour pratiquer cet art énergétique traditionnel chinois qui associe mouvements lents, étirements doux et respiration fluide. Vous sentirez instantanément les tensions du corps et de l’esprit se libérer. À partir de 15 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/qi-gong-en-pleine-nature

Initiez-vous au Qi-gong en plein cœur de la forêt de Retz. Au milieu des grands hêtres, suivez Serge pour pratiquer cet art énergétique traditionnel chinois qui associe mouvements lents, étirements doux et respiration fluide. Vous sentirez instantanément les tensions du corps et de l’esprit se libérer. À partir de 15 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

OTRV

Villers-Cotterêts

dernière mise à jour : 2022-02-12 par