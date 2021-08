Qi Gong devant les œuvres Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 9 septembre 2021, Bordeaux.

Qi Gong devant les œuvres

du jeudi 9 septembre au jeudi 30 septembre à Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Dans les salles consacrées à Odilon Redon et aux artistes de son temps, ressentez l’énergie des œuvres à travers la gymnastique traditionnelle chinoise, basée sur des mouvements lents et des exercices de respiration et de concentration, avec Marie-Françoise Poutays, praticienne de Qi Gong et artiste. Séance suivie d’un échange avec une médiatrice du musée. Prévoir un masque et une tenue confortable et décontractée, sans chaussures. Tarif : entrée au musée. Sur réservation au 05 56 10 25 25.

Entrée du musée 5€ / Réduit 3 € / Gratuit sous conditions

Séance de gymnastique traditionnelle chinoise dans les salles du musée

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T11:30:00;2021-09-30T10:00:00 2021-09-30T11:30:00