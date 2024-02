Qi Gong de la femme MJC Flacé Mâcon, vendredi 8 mars 2024.

Qi Gong de la femme MJC Flacé Mâcon Saône-et-Loire

Ce Qi Gong fait appel à la douceur, la subtilité, l’intériorité pour éveiller et nourrir notre énergie féminine. Mouvements fluides et souples pour se mettre en harmonie avec ce qui nous entoure, calmer son mental et ses émotions, en s’ancrant dans l’instant présent.

Atelier animé par Catherine Thivent, certifiée Moniteur d’arts Martiaux, Arts Energétiques Chinois Educateur sportif. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 09:30:00

fin : 2024-03-08 11:30:00

MJC Flacé 24, rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

