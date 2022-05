Qi Gong Chapelain Maison des Arts Martiaux La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’évènement: La Chapelle-sur-Erdre

du mardi 3 mai au mardi 31 mai à Maison des Arts Martiaux

Venez essayer un cours de Qi Gong, tous les mardis soirs du mois de mai à la maison des arts martiaux à la Chapelle sur Erdre. 5 rue de Théssalie.

Entrée libre

Cours de Qi Gong et Arts Énergétiques Maison des Arts Martiaux 5rue de Théssalie 44240 La Chapelle sur Erdre La Chapelle-sur-Erdre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T18:45:00 2022-05-03T19:45:00;2022-05-10T18:45:00 2022-05-10T19:45:00;2022-05-17T18:45:00 2022-05-17T19:45:00;2022-05-24T18:45:00 2022-05-24T19:45:00;2022-05-31T18:45:00 2022-05-31T19:45:00

