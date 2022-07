Qi Gong à la plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Moëlan-sur-Mer Les plages de Moëlan sur Mer sont particulièrement propices à la pratique du Qi Gong cet été. Profitez de vos vacances pour découvrir ou approfondir la pratique de cette gymnastique énergétique issue de la médecine chinoise. L’harmonisation avec l’environnement naturel et le spectacle de l’océan favorisent l’apprentissage des mouvements et des postures pour que l’énergie circule au mieux dans votre corps. Grâce aux cours de Qi Gong sur la plage, vous pouvez apprendre à trouver le calme intérieur et la sérénité avec une détente corps esprit. Tenue ample et confortable souhaitée pour la pratique

En cas de pluie, la séance est annulée martine.bosc@eqilibre.com +33 6 10 29 03 57 http://qigong.eqilibre.com/

