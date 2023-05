Entrez dans le paysage QG Orgeval Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims Entrez dans le paysage QG Orgeval, 13 mai 2023, Reims. Entrez dans le paysage Samedi 13 mai, 20h00 QG Orgeval Entrée libre Visites-découvertes autour du paysage et de la couleur, à l’aide des nouveaux outils de médiation. Mini-atelier de création d’un paysage numérique.

Par les médiateurs du musée des Beaux-Arts. QG Orgeval 20 rue Charles Roche 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

Le musée Nomade est cofinancé par l'Union européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional à hauteur de 119 201 €. Camille Corot (1796 -1875) , Mantes (le matin), vers 1865, huile sur bois parqueté © MBA Reims, 2023 photo C.Devleeschauwer

