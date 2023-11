4ème Salon du chocolat et des saveurs étonnantes QAvenue Lieutenant Colonel Faro Tulle Catégories d’Évènement: Corrèze

Tulle 4ème Salon du chocolat et des saveurs étonnantes QAvenue Lieutenant Colonel Faro Tulle, 16 mars 2024, Tulle. Tulle,Corrèze Salon du Chocolat et des saveurs étonnantes.

2024-03-16 fin : 2024-03-16 18:00:00. .

QAvenue Lieutenant Colonel Faro Salle de l’Auzelou

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Salon du Chocolat et des saveurs étonnantes Chocolate y sabores sorprendentes Salon du Chocolat et des saveurs étonnantes (Schokoladenmesse und erstaunliche Geschmacksrichtungen) Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Tulle Autres Lieu QAvenue Lieutenant Colonel Faro Adresse QAvenue Lieutenant Colonel Faro Salle de l'Auzelou Ville Tulle Departement Corrèze Lieu Ville QAvenue Lieutenant Colonel Faro Tulle latitude longitude 45.2839839;1.786102

QAvenue Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tulle/