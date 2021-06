Qantara – entre les deux rives de la Méditerranée Maison Folie Moulins, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Lille.

Qantara – entre les deux rives de la Méditerranée

Maison Folie Moulins, le vendredi 23 juillet à 20:00

Qantara allie la musique arabo-andalouse au flamenco par le chant et la danse, en y introduisant une dose de pièces orientales. On vous emmène en voyage fait de poésie et de mouvement. Issus de ces différentes traditions musicales (Maroc, France et Espagne), les artistes s’investissent chacune et chacun dans la découverte de la culture de l’autre. Les mélodies se succèdent, s’écoulent, et se délient appuyées par les gestes justes et gracieux des danseuses sur des poésies d’amour et de vie. _Bar sur place avec la Bulle Café_ _Dans le cadre de Voyage, Voyages, à partir du 3 juillet_

Gratuit, réservations conseillées

La maison Folie Moulins et Attacafa se joignent pour accueillir le groupe Qantara.

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord



