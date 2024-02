QAMELTO LA PUCE A L’OREILLE Riom, samedi 2 mars 2024.

QAMELTO ( c’est cool en zoulou), est un groupe de rock qui détient le seul record du monde intéressant : celui d’avoir fait crier ferme ta gueule ! à plus de 25 000 personnes simultanément. Après un EP sorti début 2020 et près d’une centaine de concerts depuis 2021, QAMELTO sort enfin son premier album Scotoma le 15 mars 2024 chez le label M&O Music. Scotoma est une invitation à plonger dans un monde où l’innovation et l’originalité redéfinissent l’art sonore. Avec des riffs dégoulinant dans les cervicales, des mélodies qui s’encrent dans un coin de la tête et bien sûr, des textes piquants en français qu’on veut hurler à s’en dessécher les cordes vocales, cet album s’annonce percutant et surprenant, avec des titres comme Le baratin , Légion ou La plus grosse .Impertinent et sarcastique, diluant ses punchlines caustiques dans la folie de Shaka Ponk et la puissance de Foo Fighters, QAMELTO envoie une grosse claque d’énergie contagieuse qui donne envie de tendre l’autre joue.Sur scène c’est le chantier ! Celui qui détruit, puis celui qui construit.Qu’on aime ou pas, Qamelto est là !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:45

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63