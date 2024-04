Pythéas, marin marseillais, avec François Herbaux Galerie De natura rerum Arles, samedi 20 avril 2024.

Pythéas, marin marseillais, avec François Herbaux Rencontre avec François Herbaux, spécialiste de Pythéas, autour de son dernier ouvrage, une enquête passionnante sur le marin phocéen, paru aux Belles Lettres en janvier 2024. Samedi 20 avril, 18h00 Galerie De natura rerum Entrée libre

Rencontre avec François Herbaux, spécialiste de Pythéas, autour de son dernier ouvrage, une enquête passionnante sur le marin phocéen, paru aux Belles Lettres en janvier 2024.

Pytheas. Explorateur du Grand Nord – Les Belles Lettres, janvier 2024

Auteur d’un traité géographique intitulé De l’Océan, Pythéas de Marseille a vécu au IVe siècle avant notre ère. De son texte, hélas disparu, ne subsistent aujourd’hui que quelques fragments. On y trouve les plus anciennes mentions de la Bretagne, de la Grande-Bretagne et de la fameuse île de Thulé, située quelque part sur le cercle arctique. On doit aussi à Pythéas une théorie des marées, la détermination du pôle céleste ainsi que plusieurs relevés de latitudes.

À partir de ces rares éléments, de l’Antiquité à nos jours, les historiens ont tenté, avec plus ou moins de succès, de reconstituer ce qui ressemble bien à une expédition maritime au nord-ouest de l’Europe jusqu’à une région boréale énigmatique où, selon Pythéas, toute navigation devient impossible en raison du changement d’état de la surface de la mer. Embrassant plus de vingt siècles d’exégèse, d’interrogations, de controverses et de réappropriations du personnage, François Herbaux présente pour la première fois une synthèse du « dossier Pythéas ». Intégrant les résultats des travaux les plus récents sur le sujet, il s’emploie à bien distinguer ce qui relève des sources écrites, des hypothèses scientifiques ou de l’imagination des auteurs.

De cette enquête minutieuse émerge un Pythéas pionnier de l’exploration scientifique, un savant méconnu dont les recherches ont apporté une contribution majeure à la science de son temps.

Journaliste scientifique, ancien élève de l’École supérieure de journalisme de Lille, François Herbaux s’est spécialisé dans la promotion de la culture scientifique et la vulgarisation de l’archéologie et de l’histoire ancienne. Il s’intéresse à Pythéas depuis de nombreuses années et a publié différents ouvrages à son sujet, enquêtes historiques ou fictions.

Fragments de Pythéas traduits par Christian Boudignon.

Postface de Monique Mund-Dopchie.

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

