Pyrénées X’Trem – Croq’Vacances Camping Groupe Hautes-Pyrénées Sport Nature Saint-Pé-de-Bigorre, dimanche 7 juillet 2024.

Pyrénées X’Trem – Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 13 juillet Camping Groupe Hautes-Pyrénées Sport Nature 599 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T08:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T19:00:00+02:00

Nous te proposons ce séjour palpitant au cœur des Pyrénées.

Voici la colonie de vacances où les rires se mêleront aux rugissements de l’eau, où les rivières tumultueuses deviendront ton terrain de jeu intrépide et où chaque journée sera une nouvelle aventure à découvrir ! Nous commencerons le séjour par une expérience «calme» et immersive en rivière avec le canoë-boat, ce sera l’activité parfaite pour t’acclimater à ton nouvel environnement. C’est l’occasion unique de se connecter avec la nature et de renforcer l’esprit d’équipe avec ton compagnon d’embarcation. Après cette immersion, nous te proposerons une activité plus «tonique» car la région est dotée de rivières vivifiantes qui offrent un espace de jeu idéal pour les amateurs de sensations. Encadrées par nos guides expérimentés, tous diplômés d’État, attends-toi à des descentes palpitantes en rafting, des rapides frénétiques et des éclaboussures de bonne humeur !

L’aventure continuera dans les entrailles de la terre, au sein des grottes de Bétharram. Ces cavernes spectaculaires révèlent des formations rocheuses éblouissantes, des cascades souterraines et des chambres impressionnantes sculptées par des millénaires. Tu visiteras en bateau et en petit train ce lieu emblématique de la région ; cette excursion éveillera ta curiosité et ton émerveillement.

Les animations, soirées animées et veillées seront préparées avec soin par l’Équipe d’Animation. Des jeux en plein air et des activités créatives ajouteront une touche de convivialité à ton séjour dans les Pyrénées. Cette colonie te permettra de te connecter avec la nature et de créer des souvenirs inoubliables. Rejoins-nous pour cette expérience inoubliable au cœur des eaux vives des Pyrénées où l’aventure t’attend à chaque tournant de rivière !

Camping Groupe Hautes-Pyrénées Sport Nature 1 Impasse La Pradette 65270 SAINT-PE-DE-BIGORRE Saint-Pé-de-Bigorre 65270 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-pyrenees-x-trem_238.html »}]

Rafting Canoë-boat

Croq’ Vacances