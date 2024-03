PYRENEES XTREM 2 Chalet Solitude Barèges, lundi 12 août 2024.

PYRENEES XTREM 2 dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 12 – 18 août Chalet Solitude 720

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-12T08:00:00+02:00 – 2024-08-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-18T08:00:00+02:00 – 2024-08-18T23:59:00+02:00

Ton séjour :

Surprises, émotions et frissons … Tous ces ingrédients viendront pimenter tes vacances toniques dans les Hautes-Pyrénées. Du très chaud au très froid, tu passeras par toutes les sensations possibles en dévalant les eaux vives de la Vallée du Tourmalet ! Sans oublier une descente sensationnelle en Deval’Mountain sur les pistes de Luz Ardiden. Embarque avec nous pour un grand bol d’air et un séjour des plus toniques !

Cadre de vie :

Hébergement collectif de 48 places à Barèges, dans les Hautes Pyrénées.

Chambres de 2 à 6 lits.

Activités :

 Rafting

 Canyoning

 Deval’ Mountain

 Tour de France (uniquement Juillet)

 Piscine

 Grands jeux de plein air, veillées

Formalité :

Pass nautique ou Attestation du savoir nager scolaire

Chalet Solitude Plateau du Lienz Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

Aroeven Poitiers – Pyrénées Xtrem