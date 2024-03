PYRENEES VALLEES DES GAVES TRAIL Départ Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur, samedi 6 avril 2024.

La septième édition du Pyrénées Vallées des Gaves Trail organisée par l’association UZ City 65 rassemblera 500 coureurs au départ de Luz-Saint-Sauveur. L’engouement a été tel que les inscriptions et la liste d’attente sont déjà clôturées !

Depuis l’Office de tourisme, les coureurs s’élanceront sur deux parcours “mystère” à 14h pour l’itinéraire de 23km/1100m de dénivelé et à 15h pour celui de 12km/700m de dénivelé. Les premiers challengers sont attendus à l’arrivée à partir de 16h environ au Forum pour une remise des prix à 18h30. Un repas dansant animera la soirée pour les participants.

Venez nombreux encourager et applaudir les coureurs mais aussi participer à des animations ludiques organisées par la mairie de Luz-Saint-Sauveur et l’association UZ City 65 une échappée gourmande au départ de l’Office de tourisme à 15h15 (inscription au préalable au 05 62 92 30 30 ou sur place 5€/personne) et une initiation gratuite au biathlon pour les enfants au stade.

5 5 EUR.

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

Départ Office de Tourisme 20 Place du 8 Mai

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

