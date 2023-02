Pyrénées Cycl’n Trip – Montée du Col de Couraduque Col de Couraduque réservé depuis Aucun Aucun Aucun Catégories d’Évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

2023-07-13 09:00:00 – 2023-07-13 12:00:00

Hautes-Pyrenees Aucun Informations pratiques : pas d’inscription, gratuit, en bas du col : accueil, informations et encouragements, en haut du col : ravitaillement, souvenir et passeport tamponné avant de redescendre. Montée du jour : Col de Couraduque depuis Argelès-Gazost.

Distance : 15,8 kms.

Moyenne de la pente : 5.7%.

Dénivelé : 912 m.

Altitude mini : 455 m.

Altitude maxi : 1367 m. La route est réservée aux cyclistes (arrêté temporaire de circulation) cependant, certains véhicules peuvent exceptionnellement emprunter l’itinéraire (organisation, secours, riverains…).

À la montée comme à la descente, respect des règles de circulation : rouler sur la droite de la chaussée, rester vigilant, maîtriser sa vitesse, ne pas surestimer ses forces ni ses capacités. Du 10 au 14 juillet , dans la roue des coureurs du Tour de France, pédalez comme il vous plait sur les cols réservés des Pyrénées !

Au menu chaque jour, de 9h à 12h, 1, 2, 3 cols où la circulation est interdite aux voitures.

