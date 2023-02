Pyrénées Cycl’n Trip – Col du Tourmalet et montée de Luz Ardiden Col du Tourmalet Barèges Catégories d’Évènement: Barèges

Hautes-Pyrénées

Pyrénées Cycl’n Trip – Col du Tourmalet et montée de Luz Ardiden Col du Tourmalet, 12 juillet 2023, Barèges . Pyrénées Cycl’n Trip – Col du Tourmalet et montée de Luz Ardiden BAREGES Col du Tourmalet Barèges Hautes-Pyrenees Col du Tourmalet BAREGES

2023-07-12 09:00:00 – 2023-07-12 12:00:00

Col du Tourmalet BAREGES

Barèges

Hautes-Pyrenees Informations pratiques : pas d’inscription, gratuit, en bas du col : accueil, informations et encouragements, en haut du col : ravitaillement, souvenir et passeport tamponné avant de redescendre. Montée du jour : de Barèges Tournaboup jusqu’au Pont de la Mandia (La Mongie) en passant par le Col du Tourmalet.

Distance : 19 kms.

Moyenne de la pente : 7,47%.

Dénivelé : 1404 m.

Altitude mini : 711 m.

Altitude maxi : 2115 m.

Possibilité d’enchaîner avec la montée du Col de Luz Ardiden. La route est réservée aux cyclistes (arrêté temporaire de circulation) cependant, certains véhicules peuvent exceptionnellement emprunter l’itinéraire (organisation, secours, riverains…).

À la montée comme à la descente, respect des règles de circulation : rouler sur la droite de la chaussée, rester vigilant, maîtriser sa vitesse, ne pas surestimer ses forces ni ses capacités. Du 10 au 14 juillet , dans la roue des coureurs du Tour de France, pédalez comme il vous plait sur les cols réservés des Pyrénées !

Au menu chaque jour, de 9h à 12h, 1, 2, 3 cols où la circulation est interdite aux voitures.

Une semaine hors norme pour rouler à son rythme avec au choix, 10 cols et plus de 100 kms d’ascension réservés aux cyclistes. +33 5 62 56 70 00 http://www.pyrenees-cyclntrip.fr/ Col du Tourmalet BAREGES Barèges

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Barèges, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Barèges Adresse Barèges Hautes-Pyrenees Col du Tourmalet BAREGES Ville Barèges lieuville Col du Tourmalet BAREGES Barèges Departement Hautes-Pyrenees

Barèges Barèges Hautes-Pyrenees https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bareges /

Pyrénées Cycl’n Trip – Col du Tourmalet et montée de Luz Ardiden Col du Tourmalet 2023-07-12 was last modified: by Pyrénées Cycl’n Trip – Col du Tourmalet et montée de Luz Ardiden Col du Tourmalet Barèges 12 juillet 2023 BAREGES Col du Tourmalet Barèges Hautes-Pyrénées Col du Tourmalet Barèges Hautes-Pyrénées

Barèges Hautes-Pyrenees