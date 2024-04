Pyrénées Cycl’n Trip Col du Tourmalet Col du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre, mercredi 17 juillet 2024.

L’accès au Col du Tourmalet sera réservés aux cyclistes de 9h à 12h.

La route d'accès au col sera fermée à la circulation motorisée et entièrement réservées aux cyclistes de 9h à 12h.

La circulation de véhicules sera interdite à la montée comme à la descente par un arrêté temporaire de circulation. Toutefois, à titre exceptionnel et pour des raisons de sécurité, des véhicules peuvent être amenés à emprunter l’itinéraire (secours, organisation, riverains…).

Une zone de filtrage des véhicules et d’accueil des cyclistes sera installée au début de chaque col réservé.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

L’accès est gratuit, ouvert à tous, sans inscription ni heure de départ fixe.

L’ascension est au choix du cycliste qui la fait à son rythme sans chronométrage.

Un ravitaillement, proposé par des bénévoles, et un souvenir seront offerts en haut de chaque col. .

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie pct@ha-py.fr

