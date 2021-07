Campan Campan Campan, Hautes-Pyrénées Pyrénées Cycl’n Trip – Col d’Aspin Campan Campan Catégories d’évènement: Campan

Pyrénées Cycl'n Trip – Col d'Aspin 2021-07-20 09:00:00 – 2021-07-20 12:00:00 PAYOLLE Le col d'Aspin

Campan Hautes-Pyrénées LE COL D’ASPIN VERSANT EST DEPUIS ARREAU (SAINT-LARY – VALLÉE D’AURE)

Itinéraire réservé aux cyclistes du Cyl’n’Trip d’Arreau (12km) au Col d’Aspin de 9h à 12h.

Distance : 12 km

Moyenne de la pente : 6.5%

Dénivelé : 785 m

Altitude mini : 704m

Altitude maxi : 1489 m LE COL D’ASPIN VERSANT OUEST DEPUIS SAINTE-MARIE DE CAMPAN (GRAND TOURMALET)

Itinéraire réservé aux cyclistes du Cycl’n’Trip de Payolle (Espiadet – 6km) au col d’Aspin de 9h à 12h.

Distance : 12,6 km

Moyenne de la pente : 5%

Dénivelé : 649 m

Altitude mini : 840 m

Altitude maxi : 1489 m Du 19 au 23 juillet 2021, dans la roue des coureurs du Tour de France, pédalez comme il vous plait sur les cols réservés des Pyrénées ! Au menu chaque jour, de 9h à 12h, un, deux, trois cols où la circulation est interdite aux voitures. Une semaine hors norme pour rouler à son rythme avec, au choix, 10 cols et plus de 100 km d’ascension réservés aux cyclistes. La route est réservée aux cyclistes (arrêté temporaire de circulation) Pas de voiture donc mais certains véhicules peuvent exceptionnellement emprunter l’itinéraire (organisation, secours, riverains…) et donc, à la montée comme à la descente… « je roule sur la droite de la chaussée, je reste vigilant, je maîtrise ma vitesse, je ne surestime pas mes forces ni mes capacités ». pct@ha-py.fr +33 5 62 56 70 65 http://www.tourisme-hautes-pyrenees.com/Randos-et-sensations/Velo/Pyrenees-Cycl-n-Trip LE COL D’ASPIN VERSANT EST DEPUIS ARREAU (SAINT-LARY – VALLÉE D’AURE)

