Prenez part à une visite guidée dans un centre de compostage Samedi 16 septembre, 10h15, 11h30, 14h15, 15h30 Pyrénées Compost Gratuit. Sur inscription.

Pour les Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite du pôle de valorisation Pyrénées Compost.

Le site reçoit, chaque année, des déchets verts issus de tailles, tontes et produits d’élagage des collectivités locales et entreprises d’espaces verts.

Le site produit du compost végétal utilisable en agriculture biologique locale, à destination du monde agricole et du compost de fumier issus des exploitations agricoles locales.

Le site propose de la vente directe aux professionnels et aux particuliers de compost en vrac, de paillage, de terre végétale et de bois énergie.

Pyrénées Compost Usine Céraver, 65320 Bordères-sur-l'Échez Bordères-sur-l'Échez 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 (0)5 62 36 14 81 https://sede.veolia.com https://www.veolia.fr/medias/actualites/veolia-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-16-17-septembre-2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:15:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

