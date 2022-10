Pyrénéa Triathlon Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes Catégories d’évènement: Eaux-Bonnes

Pyrnes-Atlantiques

Pyrénéa Triathlon Eaux-Bonnes, 19 mars 2023, Eaux-Bonnes. Pyrénéa Triathlon

Eaux-Bonnes Pyrnes-Atlantiques OT Vallée d’Ossau Pyrénées

2023-03-19 – 2023-03-19 Eaux-Bonnes

Pyrnes-Atlantiques Eaux-Bonnes Relier Pau à Gourette en individuel ou en relais de 3, Pau/Rébénacq en course à pied (18 km), Rébénacq/Gourette en vélo (37 km), le bas des pistes jusqu’à Cinto en ski de randonnée (800 m de dénivelé). La Pyrénéa est un triathlon des neiges particulier existant depuis 1986. Relier Pau à Gourette en individuel ou en relais de 3, Pau/Rébénacq en course à pied (18 km), Rébénacq/Gourette en vélo (37 km), le bas des pistes jusqu’à Cinto en ski de randonnée (800 m de dénivelé). La Pyrénéa est un triathlon des neiges particulier existant depuis 1986. +33 5 59 27 23 11 pyrénéa

Eaux-Bonnes

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

Détails Catégories d’évènement: Eaux-Bonnes, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Eaux-Bonnes Adresse Eaux-Bonnes Pyrnes-Atlantiques OT Vallée d'Ossau Pyrénées Ville Eaux-Bonnes lieuville Eaux-Bonnes Departement Pyrnes-Atlantiques

Pyrénéa Triathlon Eaux-Bonnes 2023-03-19 was last modified: by Pyrénéa Triathlon Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes 19 mars 2023 Eaux Bonnes Eaux-Bonnes Pyrnes-Atlantiques OT Vallée d'Ossau Pyrénées Pyrnes-Atlantiques

Eaux-Bonnes Pyrnes-Atlantiques