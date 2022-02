Pyrène festival Bordes, 1 juillet 2022, Bordes.

2022-07-01 – 2022-07-21 Complexe sportif 44 rue du stade

20 20 EUR L’association les Loco-Motivés organise une nouvelle édition du Pyrène Festival . Au programme le vendredi, il y aura des musiques diverses et le samedi de la musique reggae.

Un festival chaleureux afin de réunir les habitants de la plaine de nay et alentours ainsi que nos amis frontaliers. Il y aura une surface dédiée aux enfants, ainsi qu’une buvette et des bars à vins, et de la restauration.

**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

