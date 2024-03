PYRENE FESTIVAL – 3 JOURS – 3 JOURS COMPLEXE SPORTIF Bordes, mercredi 3 juillet 2024.

L’association fêtera la 10ème édition du Pyrène festival les 4,5 et 6 juillet 2024 à BORDES 64′.Cette édition s’annonce exeptionnelle.PROGRAMMATION :Jeudi 4 juilletLes Oizo de passageLe TrottoirCaliVendredi 5 juilletPapel MojadoLadanivaLa Caravane passeSystema SolarSamedi 6 juilletNewman’s KrewMo’ Kalamity & the wizardsSoom TKy-Mani MarleyINFOS GENERALES 19h-00h jeudi 4 juillet 19h-2h vendredi 5 juillet18h30-2h samedi 6 juilletBuvettes / Bar à vins / CocktailRestaurationMerchandisingStandsBilletterie sur placeGratuit pour les enfants de moins de 14 ans accompagnés d’un adulte possédant une entréeAnimations enfantsParkings/ PMR et scène PMR Camping gratuitNavette gratuite jeudi, vendredi et samedi :PAU-BORDES – départ place Verdun 18h30BORDES-PAU – retour 2h30Parking handicapé à proximité (15 mètres)Estrade PMRWS HandicapéAccès facile dans le site (goudronné environ 80%)

Tarif : 59.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-07-04 à 00:00

Réservez votre billet ici

COMPLEXE SPORTIF 44, rue du Stade 64510 Bordes 64