Pyrène festival

2022-07-02 19:00:00 – 2022-07-02 02:00:00

20 20 EUR L’association les Loco-Motivés organise une nouvelle édition du Pyrène Festival . Un festival chaleureux afin de réunir les habitants de la plaine de nay et alentours ainsi que nos amis frontaliers.

Au programme pour la soirée Femme du Monde vous découvrirez : Clinton Fearon, Skarra Mucci et Dub Akom, David Cairol, et Dingwash.

Vente des places à l’Office de Tourisme de Nay

Il y aura une surface dédiée aux enfants, ainsi qu’une buvette et des bars à vins, et de la restauration.

**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

