Pyrène à vélo: Visites à vélo de Février – Le Grand Tour de Pau Bizanos, 4 février 2023, Bizanos Bizanos.

Pyrène à vélo: Visites à vélo de Février – Le Grand Tour de Pau

Parc Aquasports av Léon Heid Bizanos Pyrénées-Atlantiques av Léon Heid Parc Aquasports

2023-02-04 – 2023-02-04

av Léon Heid Parc Aquasports

Bizanos

Pyrénées-Atlantiques

Bizanos

EUR 30 Le grand tour de Pau :

Si vous recevez de la famille ou des amis pendant les vacances, la balade classique c’est la visite de Pau à vélo électrique pour découvrir l’histoire de la ville : c’est facile (12 kms), on se laisse guider et on voit sa ville autrement !

Les samedis 4 et 18 février à 14h30 au Stade d’Eaux Vives,

Le grand tour de Pau :

Si vous recevez de la famille ou des amis pendant les vacances, la balade classique c’est la visite de Pau à vélo électrique pour découvrir l’histoire de la ville : c’est facile (12 kms), on se laisse guider et on voit sa ville autrement !

Les samedis 4 et 18 février à 14h30 au Stade d’Eaux Vives,

+33 6 80 95 49 85

pyrène à vélo

av Léon Heid Parc Aquasports Bizanos

dernière mise à jour : 2023-01-16 par