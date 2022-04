Pyrène à vélo: Les balades d’Avril Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Pyrénées-Atlantiques

Pyrène à vélo: Les balades d’Avril Bizanos, 15 avril 2022, Bizanos. Pyrène à vélo: Les balades d’Avril av Léon Heid Parc Aquasports Bizanos

2022-04-15 – 2022-04-15 av Léon Heid Parc Aquasports

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos EUR 30 venez profiter d’une balade à vélo électrique sur les coteaux avec en toile fond des panoramas magnifiques sur les Pyrénées, détente active et grand bol d’oxygène seront au programme !

15/04: Le Grand Tour de Pau (en espagnol)

17/04: Suivez le tempo le long du gave

22/04: Le grand tour de Pau

24/04: Suivez le tempo le long du gave

27/04: Echappée sur les coteaux

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

