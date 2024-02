Pyrène à vélo: L’échappée sur les coteaux de Jurançon avec dégustation av de l’yser Bizanos, samedi 2 mars 2024.

Je vous propose de faire une balade à vélo électrique accompagnée sur les coteaux de Jurançon pour vous oxygéner, apprécier les paysages vallonnés du Béarn et déguster du Jurançon.

Une boucle de 32 kms accessible à tous dès 1.55m, au départ du Parc Aquasports

Les samedis 17/02 et 2/03 à 14h30

Tarifs 35€ par pers (location de vélo et casque inclus) pour 3h

Réservation en ligne (lien dans la bio) ou au 06.80.95.49.85 35 35 EUR.

av de l’yser Stade eaux vives

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@pyreneavelo.fr

