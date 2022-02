Pyramide du Rire Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès, 11 mars 2022, Saint-Christol-lez-AlèsSaint-Christol-lez-Alès.

Fous rires garantis avec ces deux soirées placées sous le signe de l’humour.Vendredi 11 Mars à 20h30 :En 1ere partie, les comédien(ne)s du Théâtre de la Réplique nous présenteront une série de sketches.Ils seront suivis de Hervé Tirefort et Marc Feldhun, dans le spectacle musical « From two to Boby » qui revisite avec bonheur et justesse le répertoire de Boby Lapointe. Ce spectacle déjà programmé en 2020 et 2021, tombe à point nommé cette année du centenaire de la naissance et cinquantenaire de la mort de cet artiste hors normes.Samedi 12 Mars à 20h30 :L’ensemble vocal CRIC CRAC de St Hilaire de Brethmas interprétera avec légèreté et humour des chansons humoristiques de son répertoire.En 2eme partie, Rémi Marceau, humoriste imitateur, revisitera l’actualité comme il le fait si bien tous les matins sur la radio « Rire et Chansons ».Manu, chef de chœur de Cric Crac et Rémi, qui se connaissent de longue date, nous promettent une surprise. *Infos pratiques- Vendredi 11 et samedi 12 mars – Où? : Maison pour Tous, rue des Marmousets, Saint-Christol-lez-Alès- Quand? : Début de la représentation à 20h30 les deux soirs- Tarif non communiqué- Informations complémentaires par téléphone au 06 16 01 48 28

+33 6 16 01 48 28

