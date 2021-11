Le Bas Ségala Médiathèque La Bastide L'Evêque Aveyron, Le Bas Ségala Pyjamas contés Médiathèque La Bastide L’Evêque Le Bas Ségala Catégories d’évènement: Aveyron

Le Bas Ségala

Pyjamas contés Médiathèque La Bastide L’Evêque, 22 janvier 2022, Le Bas Ségala. Pyjamas contés

Médiathèque La Bastide L’Evêque, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00 Lectures du soir à entendre en pyjamas ou en gigoteuses ! Médiathèque La Bastide L’Evêque Le Bourg 12200 Le Bas-Ségala Le Bas Ségala Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Le Bas Ségala Autres Lieu Médiathèque La Bastide L'Evêque Adresse Le Bourg 12200 Le Bas-Ségala Ville Le Bas Ségala lieuville Médiathèque La Bastide L'Evêque Le Bas Ségala