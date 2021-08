Paris L'international île de France, Paris Pyjamarama + Oh, No ! It’s Diva + Fleur Bleu.e L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pyjamarama + Oh, No ! It’s Diva + Fleur Bleu.e L’international, 2 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 2 septembre 2021

de 20h à 23h

payant

Pyjamarama est un trio de Math-pop lumineuse qui doit autant au rock coloré de Deerhoof qu’à la kraut-pop de Stereolab. L’Inter présente : ▪ Pyjamarama (Pop du futur, A Tant Rêver du Roi) Math-pop lumineuse qui doit autant au rock coloré de Deerhoof qu’à la kraut-pop de Stereolab. ▪ Oh, No ! It’s DIVA (DEVO lovers, Paris) 2021, France. Dans les rues parisiennes pleines de Covid, trois musiciennes (qu’on peut retrouver dans Cheap Riot, Mary Bell…) décident de décrypter la musique de la DEVO-lution, mais optent pour le sabotage plutôt que l’hommage, en profanant les idoles. Préparez-vous pour la DIVA-lution ! ▪ Fleur bleu.e (Dream Pop, Paris) Duo de Dream Pop chantée en français et en anglais, Fleur bleu.e brode une musique éthérée aux paroles mélancoliques et incisives. Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)

Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/331739782069463 Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-09-02T20:00:00+02:00_2021-09-02T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris