Mairie de Colomiers, le vendredi 19 novembre à 18:00

Pyjama Party vendredi 19 novembre à 18h Des lectures en mode tenue de nuit, pour les petites oreilles, les petits yeux et leurs doudous. Berceuses, comptines, albums bd jeunesse pour cette session façon rituel du coucher (ou pas !). Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T18:00:00 2021-11-19T18:45:00

