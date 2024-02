PYJAMA PARTY COMEDIE DE RENNES Rennes, dimanche 19 mai 2024.

Préparez-vous à un voyage magique avec Pyjama Party , un conte interactif pour enfants qui vous emmène dans le monde des rêves.Guidés par Morphée, le roi des rêves, vous découvrirez un univers où humains, animaux et créatures magiques font la fête ensemble.Venez en pyjama, dansez, chantez et participez à l’histoire. Pyjama Party n’est pas seulement un spectacle, c’est une expérience inoubliable pour les enfants et les parents.Alors, êtes-vous prêts à rêver avec nous ?

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-05-19 à 10:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35