2022-12-22 20:00:00 – 2022-12-22 20:45:00

Côtes-d’Armor Plélan-le-Petit Enfile ton plus beau pyjama, ta robe de chambre et tes chaussons pour venir écouter des histoires de Noël. Prends place pour la veillée… Sur réservation

Tout public mediatheque.plelan@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 27 06 77 Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit

