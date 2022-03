Pygmalion & Raphaël Pichon – Le Fil d’Ariane Aix-en-Provence, 21 avril 2022, Aix-en-Provence.

Pygmalion & Raphaël Pichon – Le Fil d’Ariane 380 Avenue Max Juvénal 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

2022-04-21 – 2022-04-21 380 Avenue Max Juvénal 34 place des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

13 45 Depuis sa première venue en 2014, le chef n’a cessé de conquérir le public festivalier en alternant les productions d’opéras et les concerts symphoniques.

Acclamée en France comme à l’étranger, l’intégralité de sa discographie laisse la part belle à Bach, Mozart, Rameau et Gluck, revisités avec un savant mélange de justesse et de fantaisie. Passionné par le chant choral et les musiques sacrées, il entraîne son chœur sur les rivages de la polyphonie médiévale d’Ockeghem (dont le redoutable Deo Gratia chanté par 36 solistes) ou au cœur des passions troubles de la Mort d’Isolde de Wagner, sans compter un détour bienvenu par deux œuvres rarement jouées de Bach et Brahms.



● Le Fil d’Ariane : Chant choral de la Renaissance à aujourd’hui, de Ockeghem à Ligeti en passant par Bach, Mendelssohn, Brahms, Strauss, Schönberg…

Invité régulier du Festival de Pâques, Raphaël Pichon dirige à Aix comme un sportif joue à domicile !

Depuis sa première venue en 2014, le chef n’a cessé de conquérir le public festivalier en alternant les productions d’opéras et les concerts symphoniques.

Acclamée en France comme à l’étranger, l’intégralité de sa discographie laisse la part belle à Bach, Mozart, Rameau et Gluck, revisités avec un savant mélange de justesse et de fantaisie. Passionné par le chant choral et les musiques sacrées, il entraîne son chœur sur les rivages de la polyphonie médiévale d’Ockeghem (dont le redoutable Deo Gratia chanté par 36 solistes) ou au cœur des passions troubles de la Mort d’Isolde de Wagner, sans compter un détour bienvenu par deux œuvres rarement jouées de Bach et Brahms.



● Le Fil d’Ariane : Chant choral de la Renaissance à aujourd’hui, de Ockeghem à Ligeti en passant par Bach, Mendelssohn, Brahms, Strauss, Schönberg…

380 Avenue Max Juvénal 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-16 par