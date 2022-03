Puzzling – Cie les Illusionistes Quimperlé, 29 avril 2022, Quimperlé.

Puzzling – Cie les Illusionistes Espace Benoîte-Groult 3 avenue du Coat-Kaër Quimperlé

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29 23:00:00 Espace Benoîte-Groult 3 avenue du Coat-Kaër

Quimperlé Finistère

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec nos certitudes. Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme qu’ils assemblent à la manière d’un puzzle afin de construire avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter… et prendre quelques risques !

culture@ville-quimperle.fr +33 2 98 96 37 37

