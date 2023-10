Cet évènement est passé Exposition Regards de géomètre Puzzle – Tiers lieu Thionvillois Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville Exposition Regards de géomètre Puzzle – Tiers lieu Thionvillois Thionville, 13 mai 2023, Thionville. Exposition Regards de géomètre Samedi 13 mai, 11h00 Puzzle – Tiers lieu Thionvillois entrée Libre Regards de geometre permet de découvrir les oeuvres réalisées par les scolaires avec l’aide d’un ou une artiste et d’un ou une mathématicien/mathématicienne.

L’objectif est de faire découvrir les mathématiques à travers le monde de la recherche et le monde artistique. Puzzle – Tiers lieu Thionvillois 1 place Malraux, 57100, Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T11:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T11:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00 © Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Puzzle - Tiers lieu Thionvillois Adresse 1 place Malraux, 57100, Thionville Ville Thionville Departement Moselle Age max 99 Lieu Ville Puzzle - Tiers lieu Thionvillois Thionville latitude longitude 49.357927;6.167587

Puzzle - Tiers lieu Thionvillois Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/