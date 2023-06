Cet évènement est passé Puzzle participatif Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Puzzle participatif Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 3 janvier 2023, Paris. Du mardi 03 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

A vous de jouer ! Un puzzle, à commencer ou en cours, vous attend à la bibliothèque… L’idée est de le réaliser ensemble, de placer une petite pièce entre un prêt ou un retour, en passant… de travailler dessus 5 minutes ou quelques heures… à vous de voir ! Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-de-la-canopee-la-fontaine-16634 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-la-Canop%C3%A9e-la-fontaine-871696262848540/ https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-la-Canop%C3%A9e-la-fontaine-871696262848540/ Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque de la Canopée la fontaine Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris

Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/